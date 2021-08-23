Обеденный стол с отверстием для кошки придумали в Японии
Японский сайт Dinos запустил в продажу необычный обеденный стол Neko to Kutsurogu («Расслабляйтесь с кошками»). В центре столешницы сделали специальное отверстие для кота — если его открыть, питомец сможет выглянуть, сидя на специальной подставке под столом.
При этом производитель отметил, в любой момент можно помешать кошке обедать за одним столом. Для этого достаточно положить на подставку, сделанную для домашнего любимца, книги или другие личные вещи.
При этом покупателей предупреждают, что следить за кошкой все-таки придется: животное, которое привыкло сидеть на этой полке, может просто свалить лежащие там вещи. Поэтому производители советуют не класть на эту полку хрупкие предметы.
Необычный стол обойдется в 159 500 иен (около 107 тысяч рублей). Его можно купить в одной из двух расцветок — светлой и темной. При этом длина стола 130 сантиметров, а ширина — 85 сантиметров.