Обеденный стол с отверстием для кошки придумали в Японии

Японский сайт Dinos запустил в продажу необычный обеденный стол Neko to Kutsurogu («Расслабляйтесь с кошками»). В центре столешницы сделали специальное отверстие для кота — если его открыть, питомец сможет выглянуть, сидя на специальной подставке под столом.

При этом производитель отметил, в любой момент можно помешать кошке обедать за одним столом. Для этого достаточно положить на подставку, сделанную для домашнего любимца, книги или другие личные вещи.

Источник фото: сайт Dinos

При этом покупателей предупреждают, что следить за кошкой все-таки придется: животное, которое привыкло сидеть на этой полке, может просто свалить лежащие там вещи. Поэтому производители советуют не класть на эту полку хрупкие предметы.

Необычный стол обойдется в 159 500 иен (около 107 тысяч рублей). Его можно купить в одной из двух расцветок — светлой и темной. При этом длина стола 130 сантиметров, а ширина — 85 сантиметров.