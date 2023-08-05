Мир 05 августа 2023, 02:19 Обедавшим в кафе украинкам в Чехии включили гимн России «Страна.ua»: официанты специально включили гимн России и звуки сирены для украинок в Чехии Freepik

Читать 360tv в

Официанты включили гимн России украинкам, а когда они стали возмущаться его сменили на звуки сирены. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Беженка рассказала, что пришла с подругой в кафе CottonClub Brandýs, которое находится в городе Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав.

Реклама

По словам женщины, они сделали заказ и попросили пароль от Wi-Fi. В ответ официант-чех ответил, что в кафе «интернет только русский». Тогда посетительницы предположили, что сотрудник перепутал их с россиянами.

«Через пять минут начинает играть гимн России. Я и говорю „Это гимн России?“ На что отвечают „Да“. Я говорю, что — украинка. На что мне ответили: „И что?“, начинают смеяться и включают звук сирены», — поделилась украинка.

Позже администрация заведения извинилась перед посетительницами, а официанта уволили.

Россиянка столкнулась с хамским поведением хирурга в больнице Кишинева. Медик заявил, что считает русских врагами и отказался делать ей операцию.