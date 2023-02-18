Мир 18 февраля 2023, 17:09 Обама знал о планах России на Крым Советник президента Буша Хэдли рассказал о предупреждении Обамы о планах России на Крым White House

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Ставший президентом США в 2008 году Барак Обама получил предупреждение от администрации своего предшественника Джорджа Буша — младшего о планах России на Крым, а также угрозы для Украины и Европы. Об этом в своих мемуарах «Передача полномочий» написал бывший советник Буша-младшего Стивен Хэдли. Выдержку из его книги привел РБК.

По словам бывшего заместителя советника по национальной безопасности, уходящая в отставку администрация оставила команде Обамы специальный меморандум из 40 записок, в которых раскрывались планы России.

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Речь шла о готовности «нарушить территориальную целостность Украины за счет Крыма», а также о планах о создании зависимости Европы от поставок энергетических ресурсов.

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«Решимость России утвердить свой статус „великой державы“ противоречит вызывающей тревогу неуверенности, которая присуща институциональным слабостям России», — процитировал Хэдли часть меморандума.

Бывший политик отметил, что в самом начале президентства Буша-младшего отношения между США и Россией находились на хорошем уровне, но постепенно ухудшались, а испортились окончательно после конфликта в Грузии.

В рассекреченной стенограмме со встречи представителей России и США в 1992 году, которую опубликовал Архив национальной безопасности, говорится, что Крым еще тогда планировал выйти из состава Украины. Референдум для жителей готовили депутаты Верховного совета полуострова.

Как отметил в ходе переговоров посол России в Вашингтоне Владимир Лукин, тогда крымчанам предложили выбрать из двух путей дальнейшего развития региона: остаться в составе Украины или на правах отдельной страны войти в Содружество Независимых Государств.