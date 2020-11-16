Обама объяснил свой отказ работать в администрации Байдена

Отмечается, что кроме приоритета семьи Обама отметил, что лидер демократов не нуждается в советах. Несмотря на это, экс-президент США выказал готовность помочь Байдену всеми возможными способами, за исключением своего личного присутствия в Овальном кабинете.

«Теперь я не планирую внезапно работать с персоналом Белого дома или что-то в этом роде», — обозначил бывший глава государства.