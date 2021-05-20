Обама рассказал об НЛО и секретных архивах Пентагона

Бывший президент Америки Барак Обама сообщил, что в секретных архивах Пентагона есть фотографии летающих тарелок. Принцип их движения до сих пор не поддается объяснению. Его слова прозвучали в эфире передачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом».

Бывший политик также сообщил, что в 2008 году, когда он стал президентом, то попытался узнать, есть ли у США секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования каких-либо внеземных цивилизаций.

«Они (сотрудники администрации — прим. ред.) провели небольшое расследование и дали отрицательный ответ», — сообщил бывший президент.

Однако все же существуют съемки и наблюдения за летающими объектами, происхождение которых еще не установлено.

Несколько дней назад российский космонавт Андрей Борисенко прокомментировал случаи появления НЛО над США. По его словам, причинами таких феноменов могут служить природные явления или испытания секретной военной техники. Ранее один пилот ВМС США сообщил, что в 2014 году видел НЛО над Восточным побережьем США.