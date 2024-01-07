Мир 07 января 2024, 04:04 Обама рассказал Байдену, как победить Трампа на выборах WP: Обама испугался возможной победы Трампа и вызвал Байдена на разговор РИА «Новости»

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Экс-президент США Барак Обама посоветовал главе Белого дома Джо Байдену усилить предвыборную кампанию поскольку обеспокоен возможной победой на выборах бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, Обама лично разговаривал с Байденом и его помощниками о необходимости реструктуризировать кампанию. По мнению политика, штаб американского лидера нужно наделить полномочиями, которые позволят принимать решения без предварительного согласования с Белым домом.

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Он также заявил о необходимости начать более агрессивную предвыборную кампанию. Обама посоветовал Байдену пообщаться с бывшими сотрудниками своего предвыборного штаба, которые провели успешную кампанию по переизбранию в 2012 году.

Власти Великобритании начали собирать досье на политические взгляды Дональда Трампа, на случай, если его переизберут на второй срок осенью 2024 года.