Мир 23 июня 2023, 12:44 Обама признал желание крымчан войти в состав России Бывший президент США Обама рассказал о желании жителей Крыма присоединиться к России РИА «Новости»

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Подавляющее большинство русскоговорящих жителей Крыма в 2014 году поддерживали идею войти в состав России. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил бывший президент США Барак Обама.

Он подчеркнул, что в странах Европы хорошо знали о настроениях жителей полуострова на фоне событий, которые происходили на Украине.

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«В Крыму было много русскоговорящих и было понимание идей, которые представляла Россия», — заявил Обама.

Бывший президент США подчеркнул, что внутренняя украинская политика в тот год была очень сложной, потому что даже в парламенте страны находились депутаты, которые продвигали идеи дальнейшего сближения с Россией.

Обама признался, что вместе с занимавшей тогда пост канцлером Германии Ангелой Меркель ему пришлось привлекать большое количество европейских политиков для поддержки инициативы введения санкций против России за присоединение Крыма.

Референдум о вхождении Крыма и Севастополя в состав России прошел в марте 2014 года. По результатам почти 97% участников голосования высказались за присоединение.

Глава парламентской фракции французского парламента «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что жители Крыма выразили свое решение о вхождении в состав России на референдуме, который прошел без каких-либо нарушений. Она подчеркнула, что лично ездила на полуостров и общалась с местными жителями.