Обама посоветовал США и НАТО очертить рамки поддержки Украины | 360°

18 октября 2022, 17:16
Обама посоветовал США и НАТО очертить рамки поддержки Украины
Обама заявил, что власти США и участники НАТО должны ввести границы поддержки Украины
Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама считает, что нынешнему руководству Штатов и странам — членам НАТО стоит очертить границы поддержки Украины в противостоянии с Россией. Он заявил об этом в интервью изданию Pod Save America.
«США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию [прямого противостояния]», — сообщил Обама.
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Также он призвал лидеров этих стран обозначить властям поддерживаемой ими стороны конфликта все возможные варианты помощи и четко сообщить, какую помощь им предоставить не получится.
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Кроме того, экс-президент США рекомендовал американскому правительству и сторонникам Штатов проанализировать логистику поставок оружия на Украину и оценить текущие механизмы поддержки этой страны.
От собственных рекомендаций по помощи Украине, включая отправку оружия, бывший американский лидер воздержался.
США
НАТО
Украина
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