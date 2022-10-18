Обама посоветовал США и НАТО очертить рамки поддержки Украины | 360°

Мир 18 октября 2022, 17:16 Обама посоветовал США и НАТО очертить рамки поддержки Украины Обама заявил, что власти США и участники НАТО должны ввести границы поддержки Украины РИА «Новости»

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Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама считает, что нынешнему руководству Штатов и странам — членам НАТО стоит очертить границы поддержки Украины в противостоянии с Россией. Он заявил об этом в интервью изданию Pod Save America.

«США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию [прямого противостояния]», — сообщил Обама.

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Также он призвал лидеров этих стран обозначить властям поддерживаемой ими стороны конфликта все возможные варианты помощи и четко сообщить, какую помощь им предоставить не получится.

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Кроме того, экс-президент США рекомендовал американскому правительству и сторонникам Штатов проанализировать логистику поставок оружия на Украину и оценить текущие механизмы поддержки этой страны.

От собственных рекомендаций по помощи Украине, включая отправку оружия, бывший американский лидер воздержался.