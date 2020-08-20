Обама обвинил Трампа в смерти 170 тысяч граждан

«Дональд Трамп не дорос до этой работы, потому что не смог. И последствия этой ошибки суровы. 170 тысяч американцев мертвы. Миллионы рабочих мест потеряны», — говорится в обращении.

В словах Обамы слышна нескрываемая поддержка главного оппонента Трампа в президентской предвыборной гонке — кандидата от демократов, 77-летнего Джо Байдена. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, американист Владимир Брутер.

«Обама прямо сказал, что он подыгрывает Байдену, что он на его стороне. Он считает, что Байден — это лучший кандидат. Более того, Обама никогда этого не скрывал», — отметил он.

Обама будет активно участвовать в предвыборной кампании на стороне Байдена. И это нормальная для Америки практика, добавил эксперт.

По мнению Брутера, Обама выдвинул такие обвинения из-за позиции «полного невмешательства», которую занял Трамп во время пандемии. Бывший президент США упрекает действующего главу государства не в смерти большого числа граждан, а в отсутствии реакции на происходящее, предположил эксперт.

Общенациональный съезд Демократической партии США проходил с 17 по 20 августа в штате Висконсин. Политики утвердили Джо Байдена в качестве единственного кандидата на президентских выборах, которые пройдут 3 ноября.