Обама назвал Трампа «эликсиром от расовой тревоги»
Бывший президент США Барак Обама написал мемуары, в которых объяснил, почему Дональд Трамп резко «выстрелил» в 2016 году. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По его мнению, это произошло из-за него самого. Жители Америки якобы были встревожены темнокожим человеком в Белом доме и это стало их защитной реакцией.
«Миллионам американцев, напуганным темнокожим человеком в Белом доме, он обещал эликсир от их расовой тревоги», — написал Обама.