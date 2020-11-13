Обама назвал Трампа «эликсиром от расовой тревоги»

По его мнению, это произошло из-за него самого. Жители Америки якобы были встревожены темнокожим человеком в Белом доме и это стало их защитной реакцией.

«Миллионам американцев, напуганным темнокожим человеком в Белом доме, он обещал эликсир от их расовой тревоги», — написал Обама.