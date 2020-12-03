Обама готов публично привиться от COVID

Экс-глава США Барак Обама заявил, что готов публично поставить себе прививку от коронавируса. Так бывший президент надеется помочь американцам и жителям всего мира преодолеть сомнения насчет вакцинации.

«В конечном итоге, я могу показать это по телевидению или снять на камеру, чтобы люди знали, что я доверяю науке», — сказал Обама в интервью SiriusXM​​​.

Обама подчеркнул, что доверяет американским медикам и ученым, разработавшим вакцину. Отдельно отметил главного инфекциониста США Энтони Фаучи.

«Если Фаучи скажет мне, что эта вакцина безопасна… я обязательно ее поставлю», — сказал бывший глава Белого дома.

Обама не отвергает точку зрения скептиков и неверящих в COVID-19 людей, но напомнил им, что именно благодаря всеобщей вакцинации человечество почти искоренило такие болезни, как полиомиелит, сумело предотвратить массовую смертность от кори или оспы.