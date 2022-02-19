Оба взрыва в Луганске назвали диверсией

Взрывы, произошедшие в Луганске, сочли диверсией. Характер повреждений уже оценили специалисты. На инфраструктуре случившееся не сказалось.

Причину взрывов озвучил гендиректор «Луганскгаза» Татьяна Богородько, которую процитировало РИА «Новости».

«Причиной обоих взрывов является диверсия», — отметила она.

Из-за первого взрыва в районе Малой Вергунки загорелся газопровод «Дружба». На место направили аварийные бригады. Позже произошел еще один.

Взрывы, написал RT со ссылкой на МЧС ЛНР, не сказались на инфраструктуре региона. Возгорания потушили.

Вечером 18 февраля в самопровозглашенных республиках Донбасса началась эвакуация. Местных жителей стали вывозить в Ростовскую область. В российском регионе ввели режим повышенной готовности. Для приема людей организовали пункты временного размещения.

Президент США Джо Байден во время выступления ни слова не сказал о жителях Донбасса, зато заявил о якобы окруживших Украину со всех сторон российских войсках. В МИД РФ назвали игнорирование Байденом истинного положения дел гражданского населения чудовищным.