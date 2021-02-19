Три на четыре. В Сети снова поспорили об оптической иллюзии

Пользователи Twitter сломали головы над очередной оптической иллюзией. Поводом послужил простой, на первый взгляд, снимок: трое путешественников выпивают на привале. На самом деле, их четверо.

В кадр попал момент, когда друзья во время одной из остановок в походе решили поднять тост. Камера запечатлела четыре бутылки и якобы три тянувшихся к ним руки.

«Мой мозг отказывается верить, что на этом фото четыре человека», — заявил автор поста в Twitter, обратив внимание на несоответствие.

В комментариях к записи тоже не сразу правильно сосчитали людей на фото. Всему виной — камуфляжная куртка на одном из путешественников. Ее цвет практически полностью совпал с оттенком камней.

Запутавшиеся пользователи признали, что впервые видят «реальную работу» камуфляжа. Некоторые решили, что один из парней просто держит две бутылки. И только прочитав подсказку об одежде, поняли свою ошибку.

Пост стал вирусным, набрав более 221 тысячи лайков и свыше 47 тысяч ретвитов.