Мир 02 марта 2023, 16:46 Об изоляции твердит только Запад. Лавров оценил диалог России с другими странами Лавров: об изоляции России продолжает говорить только Запад РИА «Новости»

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Запад продолжает говорить об изоляции России, но при этом развивающиеся страны продолжают диалог с РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров. Оценку международной ситуации он дал по итогам заседания Совета министров иностранных дел G20, сообщил ТАСС.

«Я не очень понимаю, как можно говорить об изоляции России, когда об этом говорят только наши западные партнеры», — подчеркнул Лавров.

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Глава МИД обратил внимание, что коллеги из развивающихся стран не просто продолжают поддерживать связь с Россией, а проявляют интерес к двусторонним визитам и наращиванию контактов.

В конце февраля Лавров уже указывал на то, что попытки Запада изолировать Россию ни к чему не привели. Страна, наоборот, укрепила связи с мировым сообществом.

«Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и по расчленению России, но и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества», — констатировал министр.