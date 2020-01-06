ОАГ поддержала избрание Гуайдо спикером парламента Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо был переизбран на пост главы парламента. Назначение признали в генеральном секретариате Организации американских государств, включающем в себя 35 стран.

«Генеральный секретариат Организации американских государств (ОАГ) приветствует переизбрание исполняющего обязанности президента и спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо», — сказано в коммюнике ОАГ.

В организации отметили, что решение было принято 6 января в соответствии с законом и соблюдении кворума. Переизбрание Гуайдо поддержали 100 членов парламента. По словам ОАГ, организация «будет и впредь признавать в качестве законной власти страны временного президента Хуана Гуайдо и его должным образом назначенный кабинет».

Переизбрание Гуайдо прошло в связи с истечением срока его полномочий. Он занял пост спикера Национальной ассамблеи 5 января 2019-го, а через некоторое время объявил себя временным президентом Венесуэлы.

В то же время в стране начались беспорядки и протесты против Мадуро. Легитимного главу государства в Гуайдо признали США, большинство стран Евросоюза и Латинской Америки. Россия и ряд других государств объявили о поддержке избранного президента Николаса Мадуро.