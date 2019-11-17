ОАЭ заинтересовались российскими Ми-38

Леонков рассказал о заинтересованности Турции российскими вертолетами Подробнее

Глава Минпромторга в ОАЭ в рамках участия в XVI международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019 продемонстрировал российский Ми-38 наследному принцу эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду Бен Заед Аль Нахайяну.

Российский министр по итогам встречи с наследным принцем напомнил, что ОАЭ являются акционерами «Вертолетов России» и заинтересованы в развитии вертолетной тематики по активам, в которых они участвуют.

«На мой взгляд, с учетом того, что Эмираты являются акционерами «Вертолетов России» и заинтересованы в развитии вертолетной тематики по активам, в которых они участвуют, а также с учетом VRT-500, я думаю, что у Ми-8 есть хорошие шансы зафиксироваться на эмиратской земле и в других странах Персидского залива и Ближнего Востока», — заявил Мантуров. Он также добавил, что о количестве и конкретных клиентах разговора не шло, но он почувствовал у наследного принца «конкретную заинтересованность».

Многоцелевой вертолет Ми-38 может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, для полетов над водной поверхностью. Кроме того, Ми-8 может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая тропический, морской и холодный климаты.