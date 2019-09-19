ОАЭ вступили в международную коалицию по безопасности на море

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что присоединились к международной коалиции для поддержки усилий в борьбе с угрозами морскому судоходству и мировой торговле, а также для обеспечения безопасности мировых энергоресурсов.

«Международная структура по безопасности на море» охватывает Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, а также Оманский и Персидский заливы.

Ранее стало известно, что после атак на НПЗ Саудовская Аравия присоединилась к международной коалиции по обеспечению безопасности морского судоходства в районе Персидского залива. К коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты, уже присоединились Австралия, Бахрейн и Великобритания, напомнила «Газета.ru».