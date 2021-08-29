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    29 августа 2021, 00:01

    ОАЭ вновь начнут выдавать туристические визы привитым от коронавируса иностранцам

    Ирэна Вороник

    Объединенные Арабские Эмираты с 30 августа снова начнут выдавать туристические визы всеми, кто привит от коронавируса одобренными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами. Об этом сообщило государственное информационное агентство VAN.

    ОАЭ вновь начнут выдавать туристические визы привитым от коронавируса иностранцам

    Власти страны отметили, что по-прежнему обязательными останутся ПЦР-тесты в аэропорту. Для тех, кто не вакцинирован одобренными ВОЗ препаратами, правила останутся теми же, что и раньше с начала пандемии.

    Сертификаты о вакцинации можно зарегистрировать на специальной платформе или в приложении Al Hosn.

    Ранее для прилета в ОАЭ нужно было сначала сдать тест в том аэропорту, откуда человек вылетает. По прилету в стране требовали еще один такой же тест. Другие правила действовали только для граждан ОАЭ.

    Россия возобновила полеты еще в несколько стран. Среди них Чехия, Южная Корея и Доминикана. Увеличено также количество рейсов, которые отправляются из нашей страны на египетские курорты.