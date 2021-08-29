ОАЭ вновь начнут выдавать туристические визы привитым от коронавируса иностранцам

Объединенные Арабские Эмираты с 30 августа снова начнут выдавать туристические визы всеми, кто привит от коронавируса одобренными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами. Об этом сообщило государственное информационное агентство VAN.

Власти страны отметили, что по-прежнему обязательными останутся ПЦР-тесты в аэропорту. Для тех, кто не вакцинирован одобренными ВОЗ препаратами, правила останутся теми же, что и раньше с начала пандемии.

Сертификаты о вакцинации можно зарегистрировать на специальной платформе или в приложении Al Hosn.

Ранее для прилета в ОАЭ нужно было сначала сдать тест в том аэропорту, откуда человек вылетает. По прилету в стране требовали еще один такой же тест. Другие правила действовали только для граждан ОАЭ.

Россия возобновила полеты еще в несколько стран. Среди них Чехия, Южная Корея и Доминикана. Увеличено также количество рейсов, которые отправляются из нашей страны на египетские курорты.