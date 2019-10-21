  • ОАЭ сделали шаг навстречу Ирану

    21 октября 2019, 20:03

    Ирина Нагайникова

    Иранский парламент сообщил, что Объединенные арабские эмираты разморозили активы Иранской Республики на 700 миллионов долларов, сообщил сайт News.ru.

    ОАЭ пошли навстречу Тегерану вопреки мнению своих партнеров в лице США. По мнению члена иранского парламента Акбара Торки, ОАЭ стали дистанцироваться от США и Саудовской Аравии. Парламентарий также отметил, что в Дубае снова стали работать иранские обменные пункты.

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    По мнению Торки, ОАЭ понимают, что западные страны и Эр-Рияд не смогут обеспечить их безопасность.

    «Эмираты презентуют себя как Швейцарию на Ближнем Востоке, но торговля, банковское дело, энергетика и авиация этой страны зависят от безопасности, — пояснил депутат. — Они знают, что ничего не смогут сделать в случае сохранения проблем с безопасностью».

    По сообщению полуофициального иранского агентства ISNA, ОАЭ и Саудовская Аравия стали стремиться к снижению «напряженности в отношениях» с Ираном как на военном, так и политическом уровнях.

    Отмечается также, что на внешнюю политику Эмиратов мог повлиять ущерб от вооруженного конфликта в Йемене.