ОАЭ сделали шаг навстречу Ирану

ОАЭ пошли навстречу Тегерану вопреки мнению своих партнеров в лице США. По мнению члена иранского парламента Акбара Торки, ОАЭ стали дистанцироваться от США и Саудовской Аравии. Парламентарий также отметил, что в Дубае снова стали работать иранские обменные пункты.

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По мнению Торки, ОАЭ понимают, что западные страны и Эр-Рияд не смогут обеспечить их безопасность.

«Эмираты презентуют себя как Швейцарию на Ближнем Востоке, но торговля, банковское дело, энергетика и авиация этой страны зависят от безопасности, — пояснил депутат. — Они знают, что ничего не смогут сделать в случае сохранения проблем с безопасностью».

По сообщению полуофициального иранского агентства ISNA, ОАЭ и Саудовская Аравия стали стремиться к снижению «напряженности в отношениях» с Ираном как на военном, так и политическом уровнях.

Отмечается также, что на внешнюю политику Эмиратов мог повлиять ущерб от вооруженного конфликта в Йемене.