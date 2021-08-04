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    04 августа 2021, 04:55

    ОАЭ решили производить питьевую воду из разреженного воздуха

    Дарья Бунякова

    Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют производить питьевую воду из разреженного воздуха. Для этого потребуется установить генераторы воды.

    ОАЭ решили производить питьевую воду из разреженного воздуха

    Обеспечивать бесперебойное водоснабжение в ОАЭ будут «гиперосушители», отметило издание Daily Mail. Около 20 таких сушителей смогут производить 6,7 литра пресной воды каждый день при влажности 60% и температуре воздуха +26 градусов.

    Конструкция состоит из солнечных панелей, питающих массивные вентиляторы генераторов, которые сами всасывают влажный воздух из окружающей среды. В трубах, заполненных этим влажным воздухом, циркулирует жидкий хладагент. Воздух охлаждается до тех пор, пока водяной пар не превратится в воду.

    Образовавшуюся жидкость собирают и очищают. Затем воду разливают по бутылкам и раздают населению. По мнению экспертов, такая технология поможет уменьшить зависимость ОАЭ от опреснения морской воды и дорогостоящего импорта бутилированной воды.

    Проект реализуется американской фирмой по водным технологиям Aquovum в партнерстве с Университетом науки и технологий Масдар и Халифа в Абу-Даби. В октябре технология будет проходить испытания. Если тесты продут успешно, то разработкой будут пользоваться в городе Масдар.