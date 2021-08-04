ОАЭ решили производить питьевую воду из разреженного воздуха

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют производить питьевую воду из разреженного воздуха. Для этого потребуется установить генераторы воды.

Обеспечивать бесперебойное водоснабжение в ОАЭ будут «гиперосушители», отметило издание Daily Mail. Около 20 таких сушителей смогут производить 6,7 литра пресной воды каждый день при влажности 60% и температуре воздуха +26 градусов.

Конструкция состоит из солнечных панелей, питающих массивные вентиляторы генераторов, которые сами всасывают влажный воздух из окружающей среды. В трубах, заполненных этим влажным воздухом, циркулирует жидкий хладагент. Воздух охлаждается до тех пор, пока водяной пар не превратится в воду.

Образовавшуюся жидкость собирают и очищают. Затем воду разливают по бутылкам и раздают населению. По мнению экспертов, такая технология поможет уменьшить зависимость ОАЭ от опреснения морской воды и дорогостоящего импорта бутилированной воды.

Проект реализуется американской фирмой по водным технологиям Aquovum в партнерстве с Университетом науки и технологий Масдар и Халифа в Абу-Даби. В октябре технология будет проходить испытания. Если тесты продут успешно, то разработкой будут пользоваться в городе Масдар.