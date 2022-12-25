Мир 25 декабря 2022, 03:53 ОАЭ решили передать Киеву 2,5 тысячи электрогенераторов — СМИ WAM: Объединенные Арабские Эмираты передадут Украине 2,5 тысячи электрогенераторов Pxhere

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Объединенные Арабские Эмираты намерены поставить Украине 2,5 тысячи энергогенераторов на фоне повреждений ее энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило информационное агентство WAM.

В пакет гуманитарной помощи для Украины войдут 2,5 тысячи генераторов мощностью от 3,5 до восьми киловатт, указано в материале. Порядка 1,2 тысячи из них уже направили в Варшаву. Оставшиеся генераторы планируется отправить в январе 2023 года. Стоимость оказанной Украине помощи, по данным агентства, оценивается почти в 100 миллионов долларов.

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Энергохолдинг «Укрэнерго» 24 декабря сообщил о том, что одна из украинских электростанций прекратила свою работу. Также продолжают действовать ограничения в системе передачи энергии. В Киеве и Киевской области, по информации холдинга, сложилась наиболее сложная ситуация с электроснабжением.

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С лимитами потребления ресурсов были ознакомлены все области Украины. Превышение ограничений мощности, как предупредили в «Укрэнерго», приведет к аварийным ограничениям.

Британский канал Sky News ранее показал снимки со спутника, на которых Украина практически без света.