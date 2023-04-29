29 апреля 2023, 17:17
ОАЭ проверит наличие имущества у блогера Блиновской для возмещения ущерба
ТАСС: Россия попросила ОАЭ проверить наличие имущества Блиновской для возмещения ущерба
Правоохранительные органы России направили международное поручение в ОАЭ для наличия в стране имущества блогера Елены Блиновской, которую обвинили в неуплате налогов. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Имущество Блиновской могут арестовать и направить в счет погашения задолженности в рамках уголовного дела.
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«Правоохранительные органы России отправили в Объединенные Арабские Эмираты международное поручение для подтверждения наличия у Блиновской имущества в стране, которое может пойти в счет возмещения ущерба, причиненного ей государству», — сообщил источник.
Ранее Блиновскую задержали на границе России и Белоруссии, она пыталась покинуть страну на арендованном автомобиле. Следствие заподозрило ее в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей.
Пресненский суд Москвы отправил блогера под домашний арест до 26 июня.
Россия
ОАЭ
Задержание блогера Елены Блиновской
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