Мир 29 апреля 2023, 17:17 ОАЭ проверит наличие имущества у блогера Блиновской для возмещения ущерба ТАСС: Россия попросила ОАЭ проверить наличие имущества Блиновской для возмещения ущерба РИА «Новости»

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Правоохранительные органы России направили международное поручение в ОАЭ для наличия в стране имущества блогера Елены Блиновской, которую обвинили в неуплате налогов. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Имущество Блиновской могут арестовать и направить в счет погашения задолженности в рамках уголовного дела.

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«Правоохранительные органы России отправили в Объединенные Арабские Эмираты международное поручение для подтверждения наличия у Блиновской имущества в стране, которое может пойти в счет возмещения ущерба, причиненного ей государству», — сообщил источник.

Ранее Блиновскую задержали на границе России и Белоруссии, она пыталась покинуть страну на арендованном автомобиле. Следствие заподозрило ее в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей.

Пресненский суд Москвы отправил блогера под домашний арест до 26 июня.