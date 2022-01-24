ОАЭ перехватили две ракеты хуситов в Абу-Даби

Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов ликвидировали две баллистические ракеты, которые запустило из Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщило государственное агентство ОАЭ со ссылкой на Минобороны.

«В результате атаки никто не пострадал», — сказано в сообщении.

Также в материале говорится, что остатки ракет упали в отдельных районах эмирата Абу-Даби. Минобороны ОАЭ заявило, что готово противодействовать любым угрозами, ведомство принимает все необходимые меры для защиты страны.

На прошлой неделе несколько беспилотников поразили цели в Абу-Даби. В частности, они затронули цистерны с горючим вблизи складов Национальной нефтяной компании и зону строительства нового аэропорта. В результате случившегося три человека погибли, шесть пострадали. Ответственность за произошедшее взяли на себя хуситы. Они заявили, что так ответили на участие ОАЭ в войне против них в Йемене. Об этом написало РИА «Новости».