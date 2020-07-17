ОАЭ назвали дату пуска своего первого космического аппарата на Марс

Зонд «Аль-Амаль» отправят в космос 20 июля. Космический аппарат Объединенных Арабских Эмиратов должен был стартовать еще в среду, но запуск перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

Ракету-носитель с «Аль-Амаль» на борту запустят с острова Танэгасима в Японии, сообщило правительство ОАЭ в Twitter.

«Космическое агентство ОАЭ и Космический центр имени Мухаммеда бин Рашида назвали новую дату и время запуска миссии на Марс», — отмечено в публикации.

Старт намечен на 01:58 20 июля по времени Эмиратов. Правительство пообещало проинформировать, если погода снова помешает пуску ракеты.

В конце прошлой недели на орбите взорвалась часть японской ракеты-носителя H-2A. Из-за ЧП разлетелось 53 обломка. Предположительно, разлетелась верхняя ступень ракеты. Она находилась высоте 592-614 километров.