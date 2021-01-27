ОАЭ и Саудовской Аравии перестанут продавать американское оружие

В Белом доме решили ввести временный запрет на продажу американского вооружения Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.

Администрация президента США Джо Байдена занялась пересмотром сделок, одобренных ранее Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Речь идет о поставках Эр-Рияду высокоточных боеприпасов, а Абу-Даби — истребителей F-35.

По словам официальных лиц, новая администрация нередко пересматривает договоры о продаже оружия, которые были подписаны ее предшественниками. Несмотря на паузу, многие сделки, скорее всего, снова признают имеющими силу.

Тем временем США и Россия пришли к единому знаменателю по поводу договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соглашение продлят. В РФ событие оценили положительно, заявив, что подобная реакция на совместное решение должна быть у «всех здравомыслящих людей».

Действие СНВ-3 распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Касается он и пусковых установок (ПУ) МБР и БРПЛ.