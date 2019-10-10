О Зеленском могут снять фильм с Томом Крузом в главной роли

В США рассматривают возможность снять фильм о президенте Украины Владимире Зеленском. Сам он предположил, что главную роль мог бы сыграть Том Круз.

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«Американцы действительно уже ко мне обращаются… и сейчас уже говорят со мной, чтобы снимать кино обо мне», — сказал Зеленский во время многочасовой пресс-конференции, которая проходит на территории Kyiv Food Market в Киеве. Трансляцию ведет в Facebook офис Зеленского.

По словам украинского лидера, его в фильме мог бы сыграть голливудский актер Том Круз, который «с каждым годом выглядит все моложе и моложе».

«Может, через пять лет он будет выглядеть, как я», — предположил Зеленский.

Политик отметил, что хочет сделать для страны что-то хорошее, чтобы его дети могли им гордиться.

«Круто, когда твои дети будут жить в Украине, а все будут говорить: „Мы помним, классным парнем был ваш отец“», — заявил Зеленский.