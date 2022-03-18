США зачистили данные о биолабораториях на Украине из-за Конвенции о запрете биооружия

Открытые американцами в других странах биолаборатории проводят исследования, направленные против эпидемий. Но проблема заключается в том, что финансируют эти организации Пентагон, что вызывает множество вопросов у других стран. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал эксперт эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он пояснил, что таких лабораторий по всему миру около 300. Сейчас эту тему поднял МИД Китая с требованием обеспечить полную прозрачность и раскрытия всех данных по проводимым исследованиям.

«Это вполне резонно, если США подписали Конвенцию о запрещении биологического оружия, то должны отчитываться о том, что разрабатывается в этих лабораториях», — пояснил Рожин.

Эксперт отметил, что принятый США документ запрещает им вести исследования на своей территории. При этом закрытая информация позволяет обвинить американцев в проведении агрессивной политики, направленной на разработку средств биологической войны.

«США, естественно не хотят, чтобы их открыто признали нарушителями Конвенции. Поэтому, никакой прозрачности там не будет. При этом они отвергают заявления о внешнем контроле этих лабораторий. А там, где появилась угроза получения доступа к реальному содержанию исследований, они сразу начинают зачистку и медийную кампанию прикрытия», — подытожил Рожин.

Накануне Министерство обороны России показало документы, из которых следует, что США открыли на Украине более 30 лабораторий, на которые потратили более 200 миллионов долларов. Там велись исследования с образцами возбудителей чумы и сибирской язвы.

Как подчеркнул командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, после начала специальной операции, американские военные вывезли большую часть материалов, а часть возбудителей уничтожили.