Пентагон отчитается перед Конгрессом о заморозке военной помощи Украине

Палата представителей американского Конгресса запросила у Пентагона документы, касающиеся военной помощи Украине. Конгрессмены расследуют возможную связь между заморозкой «критически важной военной помощи» и желанием президента США Дональда Трампа начать в Киеве расследование против семьи своего политического конкурента Джо Байдена.

Пентагон обязан предоставить документы о заморозке военной помощи Украине к 15 октября, сообщили в комитете по иностранным делам Палаты представителей. Бумаги рассмотрят в рамках процедуры импичмента Трампа.

Соответствующие письма направили в Пентагон и Белый дом главы спецкомитета по разведке, комитета по надзору и комитета по иностранным делам.

Комитеты намерены изучить, «в какой степени» американский лидер поставил под угрозу национальную безопасность США, «заставляя Украину вмешаться в наши выборы в 2020 году и удерживая военную помощь, предоставленную Конгрессом для противодействия российской агрессии».

В августе стало известно о решении Трампа пересмотреть военную помощь Украине. По данным Politico, президент хотел убедиться, что эти расходы отвечают интересам Соединенных Штатов.

Во время ревизии были заморожены минимум 250 миллионов долларов по линии Пентагона. Затем эти средства разморозили. Помимо этого Госдепартамент выделит Украине 140 миллионов долларов.

25 июля Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого дома настойчиво просил Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Это послужило поводом для начала импичмента Трампа в Палате представителей.