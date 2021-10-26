Молдавия заключила контракт о закупке газа у Нидерландов

Молдавия заключила контракт о пробной закупке миллиона кубометров газа у нидерландской компании Vitol, которая выиграла тендер на поставку топлива. Об этом сообщила пресс-служба агентства публичной собственности при кабмине республики.

«Один из трех крупнейших поставщиков нефтепродуктов в мире, нидерландская компания Vitol, выиграла объявленный Energocom тендер по закупке одного миллиона кубометров природного газа», — привело РИА «Новости» текст сообщения, размещенного на сайте агентства публичной собственности.

Доставить газ в Молдавию Vitol должна 27 октября. Цена голубого топлива не обозначена.

Кишинев принял решение закупить газ, чтобы оценить возможность его импорта из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.

Накануне сообщалось о том, что молдавская государственная компания Energocom подписала контракт с польским предприятием PGNiG. Он касается закупки одного миллиона кубометров газа. Как уточнили в пресс-службе правительства, в истории страны покупка голубого топлива из альтернативных источников стала первой.

При этом премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что сообщения о газовом соглашении Energocom с украинским «Нафтогазом» являются фальшивой новостью.