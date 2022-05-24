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    24 мая 2022, 12:39

    Прокуратура не подтвердила информацию о задержании Додона

    Газета «Известия»: прокуратура Молдавии не подтвердила задержание Игоря Додона

    Максим Зинкин

    Прокуратура Молдавии не подтвердила появившуюся в СМИ информацию о задержании бывшего президента республики Игоря Додона. Об этом глава ведомства Марианна Керпек сообщила газете «Известия».

    При этом она уточнила, что силовики проводят обыск в дома бывшего молдавского лидера.

    «Служба безопасности Молдавии и представители Антикоррупционной прокуратуры ведут обыск в доме Додона, подробности будут позже», — заявила Керпек.

    Глава Генпрокуратуры заявила, что Додон подозревается в измене родине.

    Ранее в отношении Додона были заведены уголовные дела по статьям «Государственная измена», «Незаконное обогащение», «Получение финансирования политической партией от преступной организации» и «Пассивная коррупция».

    Додон занимал должность президента Молдавии в период с 2016 по 2020 год.