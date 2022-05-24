Прокуратура не подтвердила информацию о задержании Додона

Прокуратура Молдавии не подтвердила появившуюся в СМИ информацию о задержании бывшего президента республики Игоря Додона. Об этом глава ведомства Марианна Керпек сообщила газете «Известия».

При этом она уточнила, что силовики проводят обыск в дома бывшего молдавского лидера.

«Служба безопасности Молдавии и представители Антикоррупционной прокуратуры ведут обыск в доме Додона, подробности будут позже», — заявила Керпек.

Глава Генпрокуратуры заявила, что Додон подозревается в измене родине.

Ранее в отношении Додона были заведены уголовные дела по статьям «Государственная измена», «Незаконное обогащение», «Получение финансирования политической партией от преступной организации» и «Пассивная коррупция».

Додон занимал должность президента Молдавии в период с 2016 по 2020 год.