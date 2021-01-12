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    12 января 2021, 05:29

    Украинский министр пригласил Россию на саммит по возвращению Крыма

    Анастасия Кукова

    Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей России приехать на международный саммит «Крымская платформа». Международная встреча запланирована на май текущего года и состоится в Киеве.
    Украинский министр пригласил Россию на саммит по возвращению Крыма

    Министр сообщил в интервью интернет-изданию «Обозреватель», что на саммит приглашены представители США, Турции, Германии, Франции, Великобритании и других стран.

    «Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. В повестке дня переговоров будет только один вопрос — модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановления суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Никаких других вопросов мы с ними (с РФ — ред.) обсуждать не будем. Приглашаю», — сказал Кулеба.

    По словам Кулебы, Крым должен стать для России «адской, а не священной землей». Саммит должен повысить эффективность международного реагирования сразу на нескольких уровнях, от глав государство до создания экспертной сети. Министр заявил, что саммит якобы вызвал в России немалый отклик.

    «Несмотря на позицию России, будто бы вопрос Крыма для них закрыт, их реакция на „Крымскую платформу“ показала: Крым для России — открытая рана. Мы хорошо насыпали соли на нее, и я этим доволен», — подчеркнул Кулеба.

    На днях правительство Великобритании смягчило ряд экономических санкций, введенных в отношении России.