Захарова назвала «фантазийным мирком» заявления Украины о вакцине AstraZeneca

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Россия стоит за проблемами Европы с вакциной AstraZeneca. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила такие слова жизнью властей страны в «фантазийном мире».

«Продолжают жить в своем фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке», — написала Захарова в Facebook.

Она добавила, что теперь украинский министр решил высказаться о ситуации с вакцинацией. При этом его страна не занимается производством препаратов от коронавируса. По словам официального представителя российского министерства, на Украине наблюдается «не режим, а сказка».

Ранее Ткаченко заявил, что сообщения о приостановке вакцинации в Европе препаратом AstraZeneca могут объясняться информационной кампанией России. Якобы таким образом решили освободить рынок для российской вакцины «Спутник V». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже отмечал, что Москва не имеет отношения к кампании по дезинформации о препаратах от коронавируса.