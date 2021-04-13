Жена младшего сына королевы Елизаветы II и принца Филиппа Эдварда, графиня Уэссекская Софи рассказала, как умер родитель ее супруга. Об этом сообщило РИА ФАН.

Отмечается, что графиня Уэссекская посетила церковную службу в резиденции британских монархов в Виндзоре. После церемонии она ответила на вопросы журналистов о смерти принца Филиппа.

«Это было правильно для него. Это было так нежно. Как будто кто-то взял его за руку, и он ушел. Очень-очень мирно» — поделилась графиня Уэссекская.