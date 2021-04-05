Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков раскритиковал недавние санкции, утвержденные главой государства Владимиром Зеленским. Недовольство Разумкова вызвал тот факт, что новые ограничения распространяются, в том числе, на десятерых граждан Украины.

«Если же речь идет об украинских субъектах хозяйственной деятельности или гражданах Украины, и они нарушили наши законы, и тем более работают против нашей страны — то тут, не санкции нужно применять. Здесь правоохранители должны доработать весь процесс, а виновные — понести заслуженное наказание», — сказал парламентарий в интервью изданию «Цензор.нет». Его слова цитирует РИА «Новости». Именно так, по словам Разумкова, предписывает действовать Уголовный кодекс Украины.

Как уверен парламентарий, санкции должны применяться только к гражданам других государств, до которых «физически не может дотянуться» национальное правосудие.

Владимир Зеленский накануне ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении десяти граждан Украины, причастных, по версии Киева, к контрабанде. Также, этим же указам, были введены санкции против Россотрудничества, грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» и других российских компаний.