«Превратите Россию в море огня!». Японцы бурно встретили заявление Лаврова о ракетах США в Азии

Крупнейшие японские СМИ опубликовали заявления главы МИД России Сергея Лаврова, заявившего, что появление ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе представляет угрозу для Москвы. Их читатели затеяли бурную агрессивную дискуссию.

Перевод статьи опубликовало «ИноСМИ». Японские журналисты написали, что Россия воспринимает появление американских ракет на островах как новую серьезную угрозу для своих интересов. Действия Вашингтона Ларов назвал одним из факторов нарушения глобальной и региональной стабильности.

Большинство комментаторов сошлось на том, что Японии нужны такие ракеты.

«Направьте в сторону России 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня!» — написал один низ них.

Пользователи обсудили также возможные ответные меры, о которых заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По их мнению, военный удар Россия нанести не сможет, экономические меры на Токио не подействуют, так чего бояться?

В целом, реакция на новость была очень агрессивной. Очень немного комментаторы предложили «понять Россию».

«А вспомните „кубинский кризис“! Сквозь призму тех события реакция пережившей его России, может быть, и естественна!» — отметили миролюбиво настроенные японцы.

Некоторые добавили, что размещение американских ракет в Японии может встретить общественное сопротивление на местах.

Ранее японцы предложили блокировать сообщение Курильских островов с материковой Россией, чтобы вынудить Москву уступить спорные территории.