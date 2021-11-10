Россия и Китай договорились оповещать друг друга о пусках ракет

Россия и Китай договорились сообщать друг другу о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических ракет, а также космических ракет-носителей до конца 2030 года.

Закон о ратификации протокола, который продлевает соглашение с Китаем о пусках ракет, планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации в среду, 10 ноября, сообщила «Парламентская газета».

«Продолжение обмена данными о пусках ракет будет способствовать повышению доверия между Россией и Китаем, служить примером для государств Азиатско-Тихоокеанского региона по развитию транспарентности в военной сфере», — говорила ранее член Комитета Госдумы по международным делам Валентина Терешкова.

Она отметила, что сотрудничество в этой сфере демонстрирует совпадение подходов двух государств к решению ключевых вопросов региональной стабильности. Это особенно важно в условиях деградации системы контроля над вооружениями и продолжающегося развертывания глобальной системы ПРО США в регионе, отмечено в материале.

Россия и Китай, согласно документу, должны друг другу сообщать о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей. Кроме того, документом установлены сроки представления уведомлений, их действия, и список данных, которые должны содержать эти уведомления.

О готовящемся пуске нужно уведомить другую сторону договора не более чем за 30 дней, но также не менее чем за сутки до даты и времени самого пуска. Также необходимо сообщить о районе пуска, планируемых дате и времени по Гринвичу, а также предполагаемом районе падения боеголовок. Страны обязаны извещать о пусках в том случае, если их дальность более двух тысяч километров в направлении стороны соглашения.

Генерал Комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что НАТО нужно вести диалог с Россией и Китаем. Он отметил, что миру «не нужна война между великими державами».