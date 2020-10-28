«Систематический расизм в США еще остается». Живущая в Филадельфии россиянка рассказала о протестах в городе

В Филадельфии (США) начались протесты после того, как двое полицейские застрелили при задержании темнокожего мужчину. Россиянка, проживающая в Филадельфии, рассказала «360» о том, что сейчас происходит на улицах города.

Как рассказала собеседница «360», все началось с того, как в 911 поступил звонок с сообщением о том, что на улице был замечен мужчина с ножом. Приехавшие на место полицейские увидели вооруженного молодого человека и его мать, которая пыталась отнять у него нож. Попытки женщины были безуспешными.

«Тогда полицейские сказали, чтобы он прекратил любое сопротивление и положил оружие на землю. Молодой человек отказался, пошел в сторону полицейского и в него выстрелили около восьми раз на глазах его матери», — рассказала Надежда.

Произошедшее попало на камеру очевидцев. Молодого человека отвезли в больницу, но врачам не удалось спасти его, он скончался. Позже, тем же вечером, люди вышли на улицы в качестве протеста из-за полицейского произвола, полицейского насилия, отметила Надежда. По ее словам, эта проблема в США стоит очень остро.

Собеседница «360» отметила, что лично она протестов не видела, потому что они происходили в западной части Филадельфии, в то время как она сейчас проживает в южной части. При этом девушка знает район, где проходили акции, потому что жила там еще буквально месяц назад. Она отметила, что это не самый благополучный район в городе, там живут разные люди.

К протестам жители относятся по разному, заметила Надежда, поскольку «Филадельфия — это довольно либеральный город», большинство людей причисляют себя к демократам, а в повестке этой партии сейчас очень остро стоит тема движения BLM и борьбы против «полицейского произвола».

«Большинство жителей Филадельфии скорее поддерживают протесты, чем боятся их или осуждают», — рассказала Надежда. Говоря о себе, она отметила, что ей было страшно в мае, когда была первая волна BLM, только потому что были грабежи, поджоги машин.

Систематический расизм в Америке действительно существует, отметила Надежда.

«Сегрегация закончилась 60 лет назад. То есть да, рабство отменили гораздо раньше, но сегрегация расовая закончилась всего 60 лет назад. Сейчас все еще помнят эти времена», — рассказала собеседница «360». Она заметила, что эти граждане, как люди, которые выросли в то время, не считают это чем-то плохим, они считают это естественным.

«Они передают эти ценности своим детям. И дети тоже, видимо из-за воспитания, становятся расистами, грубо говоря. И таким образом, систематический расизм в обществе все равно остается», — объяснила Надежда.

Девушка заметила, что события, которые происходили в мае были действительно масштабными и встряхнули всю Америку. Они заставили многих людей посмотреть на вещи под другим уклоном, начать читать больше литературы, больше вникать в тему социального неравенства и в то, как это можно исправить.

Надежда отметила, что протесты в Филадельфии не были такими масштабными. По ее мнению, они не перерастут в нечто подобное тому, что было в мае.

«К сожалению, это реальность, в которой приходится всем американцам жить, что полицейский беспредел может коснуться каждого. Но особенно он направлен на темнокожих», — рассказала собеседница «360».

Мужчина был вооружен, но по мнению девушки, полицейские не должны убивать людей на месте. Она пояснила, что полиция не служит карательными отрядами, а должна обеспечивать порядок. Надежда отметила, что у правоохранителей в США есть специальные дубинки длиной 50 сантиметров, на конце которых есть электрошокер, которыми могли воспользоваться в этом случае.

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В Филадельфии задержан по меньшей мере 91 человек в результате беспорядков из-за гибели афроамериканца, сообщает Associated Press. 12 человек обвиняют в нападении на правоохранителей, троих — в отказе покинуть место демонстрации, остальных задержали за погромы.

Акции протестов начались в городе вечером 26 октября, после того, как двое полицейских застрелили 27-летнего темнокожего местного жителя Уолтера Уоллеса.