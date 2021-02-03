В Греции заявили о превосходной эффективности «Спутника V»

Мосиалос в 2020 году был назначен представителем греческого правительства в международных организациях по вопросам, связанным с коронавирусом.

Профессор отметил, что первые результаты третьей фазы клинического исследования «Спутника V» были опубликованы в британском медицинском журнале The Lancet.

«Эффективность вакцины, основанная на количестве подтвержденных случаев COVID-19, через 21 день после первой дозы вакцины (то есть в день, когда пациент получает вторую дозу) составила 91,6% (с доверительным интервалом 85,6-95,2%)», — написал Мосиалос.

Он добавил, что результаты клинического испытания показывают сильную защиту — более 87% — во всех возрастных группах участников независимо от пола. Профессор заметил, что и раньше часто упоминал об ожидаемой высокой эффективности российской вакцины.

«Мы ждем новостей о продвижении досье российской вакцины в Евросоюзе и рассчитываем на сообщения о защите, которую она обеспечивает от новых мутаций вируса», — написал Мосиалос. При этом он добавил, что также очень важно, что многие государства заключили соглашения о закупке «Спутник V». Профессор подчеркнул, что пандемия коронавируса не прекратится, если во всем мире не будет проведена масштабная вакцинация.

Известный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность препарата составила 91,6%. После публикации мировые специалисты заявили об эффективности российской вакцины.