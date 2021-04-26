Иран был избран среди пяти других стран в состав комитета ООН по правам женщин. Этот комитет занимается продвижением гендерного равенства и расширением прав и возможностей женщин. Такой выбор активисты сочли «оскорблением» из-за дискриминации в Иране женщин. Свое мнение они высказали в социальных сетях.

Из 54 стран, входящих в Экономический и Социальный Совет ООН, 43 избрали Иран в комиссию по правам женщин на четырехлетний срок, сообщило Daily Mail.

При этом иранские женщины не слишком свободны в своих правах. Например, в соответствии с иранскими законами о браке женщины не могут покинуть страну или получить паспорт без разрешения мужа. Также супруг может не разрешить жене работать, если он считает, что должность несовместима с семейными интересами.

Женщины в Иране также не могут заниматься некоторыми видами спорта, запрещенными правительством, и обязательно должны носить хиджаб, в противном случае им может грозить тюрьма.

«Мы считаем избрание крайне женоненавистнического режима Ирана оскорблением всех иранских женщин, главных жертв этого режима в течение последних четырех десятилетий», — заявили в ассоциации иранских женщин во Франции, а также их коллеги в Италии и Швеции.

«Режим, который не позволяет женщинам принимать решения за свои собственные тела, был избран в орган, который следит за положением женщин во всем мире», — заявила Масих Алинеджад, активистка из США.

В социальных сетях пользователи также возмутились таким решением, а некоторые юзеры оставили ироничные комментарии по этому поводу.

Источник фото: Twitter

Забавная политика — ООН ставит Иран в комитет по правам женщин.

Источник фото: Twitter

Не волнуйтесь. Иран теперь является членом комитета ООН по правам женщин. Они повсюду!

Источник фото: Twitter

«Организация Объединенных Наций сталкивается с растущим вниманием после избрания Ирана в высший комитет по правам женщин внутри организации».

Иран: Это комитет, чтобы убедиться, что у женщин нет прав, верно?