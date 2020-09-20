О потере 20 миллионов граждан рассказали на Украине

За годы независимости Украина потеряла десятки миллионов жителей. Об этом рассказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

По словам Азарова, население Украины сократилось на 20 миллионов человек — с 52 до 32 миллионов, если не брать в расчет жителей Крыма и Донбасса, передает сайт kp.ru. бывший украинский премьер отметил, что страна ежегодно теряет примерно «по Полтаве».

Как подчеркнул Азаров, многие украинцы эмигрировали в Европу, Соединенные Штаты и Россию. Около 8-10 миллионов жителей страны, по подсчетам политика, уехали на заработки за границу.

Всего 35% украинцев испытывают надежду на лучшее, когда размышляют о ситуации в стране. 61% жителей Украины полностью разочарован в том, что происходит на их родине. Такие данные были ранее опубликованы на сайте социологической группы «Рейтинг» со ссылкой на исследование. При этом отмечалось, что некоторые участники опроса не смогли определиться с ответом, а кто-то и вовсе отказался отвечать.