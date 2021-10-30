О появлении нового опасного вируса предупредили в ВОЗ

Мировое сообщество должно извлечь уроки из пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Во время своего выступления на саммите G20 он призвал готовиться к новой угрозе.

«Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать», — привел ТАСС слова главы ВОЗ.

В мире отсутствует равный доступ к вакцинам у жителей разных стран, заметил Гебрейесус. По его словам, на сегодня от ковида полностью вакцинированы 36% жителей планеты, при этом в Африке этот показатель составляет только 6%.

Глава ВОЗ призвал лидеров стран «большой двадцатки» поддержать создание международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них.

На этой неделе Гебрейесус отмечал, что случаи заражения коронавирусом и смертность от COVID-19 в мире растут впервые за два месяца. Несмотря на снижение числа заражений за пределами Европы, рост случаев на континенте перекрывает эти цифры, объяснил глава ВОЗ. По его словам, «это еще одно напоминание, что пандемия COVID-19 далека от завершения».