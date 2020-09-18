«Северный поток — 2» составит конкуренцию сланцевому газу США и уже существующим газопроводам. Кроме того, он сделает Германию более независимой от влияния Вашингтона — в этом кроется «подоплека» проекта, заявил депутат Европейского парламента от Германии Максимилиан Крах.

«У него есть политическая подоплека. Во-первых, проект составит конкуренцию американскому сланцевому газу, а также уже существующим газопроводам, идущим через Украину и через Польшу», — сказал Крах в интервью RT.

После запуска газопровода сбор пошлин за транзит через Украину и Польшу будет уже не таким прибыльным делом, объяснил политик. Также Берлин сможет уйти от чрезмерной зависимости от США путем налаживание экономических связей напрямую с Россией.

А это, по словам Краха, нежелательно для тех, кто «грезит об американской империи по обе стороны океана».

Кроме того, Крах рассказал, что присутствовал на обсуждениях американской делегацией в Европарламенте ситуации с Алексеем Навальным. Инцидент, как уверен депутат, используется, как возможность продвижения антироссийских настроений.