Власти Украины отказались убирать из Конституции пункт о планах вступить в НАТО

Украинские власти не намерены менять действующую Конституцию страны и убирать из нее пункт о намерении вступить в НАТО. Об этом в эфире украинского телеканала заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, написало РИА «Новости».

«Убирать этот пункт не будем. Изменение Конституции не является нашей самоцелью», — заявил спикер.

Парламент Украины в 2017 году внес изменения в Конституцию, обозначив стратегический курс на вступление страны в Евросоюз и НАТО в качестве внешнеполитических приоритетов. В 2019 году внесенные правки вступили в законную силу.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта обратился к НАТО с просьбой немедленно принять страну в состав альянса. При этом ранее он признавал, что Украине никогда не вступить в НАТО.