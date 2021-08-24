Экс-президент Украины Леонид Кучма согласился с мнением Путина о нынешней Украине

Превращение Украины в «анти-Россию» действительно является угрозой, заявил экс-глава Незалежной Леонид Кучма, согласившись с президентом РФ Владимиром Путиным. Кучма упомянул статью российского лидера в своей колонке, вышедшей в издании «Левый берег», сообщило РИА «Новости».

Бывший президент Украины отметил, что, хотя кто-то из так называемых патриотов воспринял слова Путина о превращении его страны в «анти-Россию» как комплимент, сам он согласен с лидером РФ.

«Я здесь соглашусь с Путиным. Это действительно угроза — стать только „анти-Россией“», — сказал он.

Кучма также объяснил, что в названии его книги «Украина — не Россия» заложена установка, важная с точки зрения идентичности, но недостаточная для обретения свободы. Невозможно строить и успешно развивать страну только на негативе, руководствуясь лишь тем, чтобы было «не как у них», указал бывший президент.

«Отражение не живет самостоятельной жизнью», — философски отметил Кучма.

Он также отметил, что полностью поддерживает евроинтеграцию, но при этом призвал Украину определиться, в какую именно из разных «европ», на которые расколот Евросоюз, она стремится.

Путин в своей статье об историческом единстве русских и украинцев назвал трагедией то, что отношения между странами в последние годы настолько ухудшились.