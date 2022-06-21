Великобритания заявила о готовности к вводу новых санкций против России

Великобритания намерена продолжить ввод санкций против России, пока она не прекратит спецоперацию на Украине, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс во время выступления в Палате общин. Она также отметила, что продолжатся поставки оружия на Украину.

«Мы продолжим вводить санкции и отказываться от импорта товаров из РФ до тех пор, пока Россия полностью не выведет свои войска с Украины», — процитировал ТАСС главу МИД Соединенного Королевства.

Британия будет поддерживать усилия Украины, направленные на то, чтобы «вытеснить Россию со своей территории», добавила Трасс.

На ее заявление отреагировал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Лиз Трасс готова вводить столько санкций против России, сколько потребуется, чтобы достичь рекордной инфляции на Западе и полностью разрушить экономику европейских стран», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее Трасс заявила, что нельзя «умиротворять российскую агрессию» — нужно противопоставить ей силу. Об этом написали «Известия».