Опубликованы документы о госперевороте на Украине

Постпредство России при ООН опубликовало сборник документов о государственном перевороте на Украине в 2014 году. Материалы доказывают преступный характер смены власти, заявили на сайте.

«В книге собраны документальные и фотоматериалы, доказывающие преступный характер смены власти на Украине в 2014 году», — сообщили в постпредстве.

В сборник включили документы и показания участников государственного переворота. Среди них есть комментарии бывшего президента страны Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова.

«Документы и показания <…> обличают организаторов и спонсоров „Майдана“, представляют исчерпывающие доказательства преступлений, совершенных во время и после госпереворота, в том числе зверства украинских агрессивных националистов и неонацистов на Донбассе и в других регионах Украины», — отметили на сайте.

Книгу во время онлайн-конференции СБ ООН представил Владимир Олейник. В 2014 году он занимал должность депутата Верховной рады. Сборник назвали «Украина: государственный переворот».