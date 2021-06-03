Протасевич рассказал о финансировании белорусской оппозиции

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую финансируют из средств литовских налогоплательщиков. Один из основателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что деньги выделяют и заинтересованные бизнесмены.

Протасевич в интервью на телеканале ОНТ заметил, что источников финансирования оппозиции республики много.

«Литовские налогоплательщики, по сути, содержат зарубежного политика из своего кармана. Отчасти это частные спонсоры», — сказал он, подразумевая предпринимателей и представителей бизнес-элиты.

Оказывает финансовую поддержку, добавил Протасевич, и диаспора.

Оппозиционную повестку, по словам блогера, держит под контролем «Белорусский дом» в Варшаве через премьер-министра Польши.

Ранее арестованный журналист признал вину в организации массовых акций протеста в Белоруссии. Призывы Протасевича привели к «неконтролируемым беспорядкам», в результате чего «три дня Минск жил в хаосе». Сам блогер заявил, что относится к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с уважением.