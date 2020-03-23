Появились новые подробности о фильме «Путин-шпион»

Британский телеканал Channel 4 раскрыл немного подробностей о документальном сериале о российском президенте. Первый эпизод расскажет о том, как Владимир Путин начинал карьеру в КГБ.

Как пишет The Guardian, первую серию покажут 23 марта. В фильме «Путин: История русского шпиона» будут показаны интервью с Татьяной Юмашевой (дочь Бориса Ельцина) и Мариной Литвиненко (вдова офицера ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в Великобритании в 2006 году).

Сериал будет состоять из трех серий. Они будут выходить по понедельникам.

В августе 2019 года стало известно, что Channel 4 выпустит документальный сериал о Владимире Путине. Съемки проходили в России, США и Европе. В фильме планировалось рассмотреть, как личный опыт главы России повлиял на его политику и как ценности Путина распространились по всему миру.

Ранее британская корпорация ITV также рассказала о том, что снимет сериал об отравленном бывшем полковнике ФСБ Александре Литвиненко.