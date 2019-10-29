  • Британский Парламент принял законопроект о досрочных выборах

    29 октября 2019, 21:50

    Валерия Шафирко

    Нижняя палата парламента Великобритании во втором чтении приняла законопроект о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря. Об этом пишет ТАСС.

    По словам спикера палаты Джона Беркоу, предложенный правительством документ получил достаточную устную поддержку законодателей, поэтому в формальном подсчете голосов не было необходимости.

    К проекту закона представят поправки перед третьим чтением.

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    Ранее сообщалось, что заместитель спикера Линдсей Хойл не позволила депутатам голосовать по неприемлемым для правительства поправкам. Для голосования, предварительно, было отобрано только предложение о смене даты выборов с 12 на 9 декабря.

    Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог заручиться поддержкой двух третей палаты общин по вопросу проведения внеочередных выборов 12 декабря. В его поддержку выступили только 299 членов парламента из 434 необходимых.

    В итоге Джонсону было необходимо внести короткий законопроект о выборах, для принятия которого понадобилось бы простое большинство голосов в парламенте.