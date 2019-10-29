Британский Парламент принял законопроект о досрочных выборах

По словам спикера палаты Джона Беркоу, предложенный правительством документ получил достаточную устную поддержку законодателей, поэтому в формальном подсчете голосов не было необходимости.

К проекту закона представят поправки перед третьим чтением.

Борис Джонсон внесет новый законопроект о досрочных выборах Подробнее

Ранее сообщалось, что заместитель спикера Линдсей Хойл не позволила депутатам голосовать по неприемлемым для правительства поправкам. Для голосования, предварительно, было отобрано только предложение о смене даты выборов с 12 на 9 декабря.

Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог заручиться поддержкой двух третей палаты общин по вопросу проведения внеочередных выборов 12 декабря. В его поддержку выступили только 299 членов парламента из 434 необходимых.

В итоге Джонсону было необходимо внести короткий законопроект о выборах, для принятия которого понадобилось бы простое большинство голосов в парламенте.