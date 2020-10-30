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    30 октября 2020, 02:09

    «Русские думают, что мы ненормальные» — Трамп о деле Байдена

    Анатолий Минкин

    Заявления демократов о вине России в начале скандала вокруг Байдена и его сына выставляют Америку, как страну ненормальных людей. С таким заявлением во время предвыборного митинга во Флориде выступил действующий президент США Дональд Трамп.
    «Русские думают, что мы ненормальные» — Трамп о деле Байдена

    Он отметил, что сейчас штаб его конкурента Джо Байдена продвигает идею, что это русские принесли компьютер его сына Хантера в маленькую мастерскую, чтобы слить всю информацию о коррупционных схемах.

    «Русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные!» — привело цитату Трампа РИА «Новости».

    Ранее журналисты газеты New York Post опубликовали серию материалов о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты США Джо Байдене. По словам авторов, всю информацию они взяли из ноутбука, который Хантер сдал в ремонт, но так и не оплатил. В частности издание опубликовало серию электронных писем, а также материалы, которые хранились на жестком диске. По оценке Трампа, все это подтверждает коррупционные схемы, в которых участвовал сын его конкурента.

    В частности речь идет о схемах с украинской энергетической компанией Burisma Holdings и ее руководителем Вадимом Пожарским. В частности предприниматель благодарит Хантера за знакомство с его отцом и интересуется можно ли как-то использовать его влияние для лоббирования интересов компании.

    Это полностью противоречит заявлению Джо Байдена, который утверждал, что никогда не говорил с сыном о зарубежных деловых отношениях. Демократы уже назвали все обвинения «вбросом» и дезинформацией, к которой причастна Россия. Однако и разведка США и Москва эти слова опровергли.