«Русские думают, что мы ненормальные» — Трамп о деле Байдена
Он отметил, что сейчас штаб его конкурента Джо Байдена продвигает идею, что это русские принесли компьютер его сына Хантера в маленькую мастерскую, чтобы слить всю информацию о коррупционных схемах.
«Русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные!» — привело цитату Трампа РИА «Новости».
Ранее журналисты газеты New York Post опубликовали серию материалов о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты США Джо Байдене. По словам авторов, всю информацию они взяли из ноутбука, который Хантер сдал в ремонт, но так и не оплатил. В частности издание опубликовало серию электронных писем, а также материалы, которые хранились на жестком диске. По оценке Трампа, все это подтверждает коррупционные схемы, в которых участвовал сын его конкурента.
В частности речь идет о схемах с украинской энергетической компанией Burisma Holdings и ее руководителем Вадимом Пожарским. В частности предприниматель благодарит Хантера за знакомство с его отцом и интересуется можно ли как-то использовать его влияние для лоббирования интересов компании.
Это полностью противоречит заявлению Джо Байдена, который утверждал, что никогда не говорил с сыном о зарубежных деловых отношениях. Демократы уже назвали все обвинения «вбросом» и дезинформацией, к которой причастна Россия. Однако и разведка США и Москва эти слова опровергли.