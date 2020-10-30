Заявления демократов о вине России в начале скандала вокруг Байдена и его сына выставляют Америку, как страну ненормальных людей. С таким заявлением во время предвыборного митинга во Флориде выступил действующий президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что сейчас штаб его конкурента Джо Байдена продвигает идею, что это русские принесли компьютер его сына Хантера в маленькую мастерскую, чтобы слить всю информацию о коррупционных схемах.

«Русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные!» — привело цитату Трампа РИА «Новости».

Ранее журналисты газеты New York Post опубликовали серию материалов о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты США Джо Байдене. По словам авторов, всю информацию они взяли из ноутбука, который Хантер сдал в ремонт, но так и не оплатил. В частности издание опубликовало серию электронных писем, а также материалы, которые хранились на жестком диске. По оценке Трампа, все это подтверждает коррупционные схемы, в которых участвовал сын его конкурента.

В частности речь идет о схемах с украинской энергетической компанией Burisma Holdings и ее руководителем Вадимом Пожарским. В частности предприниматель благодарит Хантера за знакомство с его отцом и интересуется можно ли как-то использовать его влияние для лоббирования интересов компании.

Это полностью противоречит заявлению Джо Байдена, который утверждал, что никогда не говорил с сыном о зарубежных деловых отношениях. Демократы уже назвали все обвинения «вбросом» и дезинформацией, к которой причастна Россия. Однако и разведка США и Москва эти слова опровергли.